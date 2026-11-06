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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Compania de stat Nuclearelectrica a resincronizat vineri Unitatea 1 de la Cernavodă cu reţeaua naţională, după mai bine de trei luni de pauză

e Scris de eduard ivanovici
Compania de stat Nuclearelectrica a resincronizat vineri Unitatea 1 de la Cernavodă cu reţeaua naţională, după mai bine de trei luni de pauză
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Eduard Ivanovici Compania de stat Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) a resincronizat Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă la Sistemul Energetic...

Sursa: Zf Ro

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