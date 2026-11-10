Loteria Română operează 806 agenții proprii și încă 1.149 de puncte prin parteneri, în timp ce costurile rețelei fizice au crescut, iar compania nu precizează câte dintre unități funcționează în pierdere. Senatorul Cătălin Silegeanu critică dimensiunea structurii și cere ca operatorul de stat să treacă prin evaluarea cheltuielilor și a rentabilității cerută deja în alte […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ: „Lozul cel mare se trage la stat”. Cătălin Silegeanu atacă dezmățul de la Loteria Română apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗