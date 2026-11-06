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Economie

COMUNICAT DE PRESĂ: Senatul a adoptat rambursarea împrumuturilor către asociați în forma amendată de Cătălin Silegeanu

r Scris de redacţia
COMUNICAT DE PRESĂ: Senatul a adoptat rambursarea împrumuturilor către asociați în forma amendată de Cătălin Silegeanu
Aosom
Asociații și acționarii își vor putea recupera împrumuturile acordate unei firme chiar dacă activul net a coborât sub jumătate din capitalul social, cu condiția ca societatea să își poată achita salariile, taxele și creditorii, prevede un proiect de lege amendat de Cătălin Silegeanu și adoptat în plenul Senatului. Regula în vigoare, introdusă prin Legea 239/2025, […] Articolul COMUNICAT DE PRESĂ: Senatul a adoptat rambursarea împrumuturilor către asociați în forma amendată de Cătălin Silegeanu apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani

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