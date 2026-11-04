Guvernele și politicienii din întreaga lume au reacționat la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, un rezultat care ar putea avea implicații majore asupra comerțului mondial, securității și prețurilor la energie. Premierul britanic Andy Burnham a spus că acum “lumea are o oportunitate” de a se concentra pe încheierea războiului din Iran și pe […]

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