 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Comunitatea internațională sărbătorește înfrângerea republicanilor în SUA. Prim-ministrul britanic afirmă că “avem șansa să oprim războiul din Orientul Mijlociu”, iar Iranul amenință că “va urma un coșmar” dacă americanii nu opresc conflictul. Politicienii francezi îi cer lui Donald Trump “să-și reducă implicarea pe plan internațional și să admită că sunt necesare schimbări”. Premierul Spaniei: “Poporul american a votat împotriva urii”.

a Scris de andreinichita.b@gmail.com
Comunitatea internațională sărbătorește înfrângerea republicanilor în SUA. Prim-ministrul britanic afirmă că “avem șansa să oprim războiul din Orientul Mijlociu”, iar Iranul amenință că “va urma un coșmar” dacă americanii nu opresc conflictul. Politicienii francezi îi cer lui Donald Trump “să-și reducă implicarea pe plan internațional și să admită că sunt necesare schimbări”. Premierul Spaniei: “Poporul american a votat împotriva urii”.
Aosom
Guvernele și politicienii din întreaga lume au reacționat la victoria democraților în alegerile intermediare din SUA, un rezultat care ar putea avea implicații majore asupra comerțului mondial, securității și prețurilor la energie. Premierul britanic Andy Burnham a spus că acum “lumea are o oportunitate” de a se concentra pe încheierea războiului din Iran și pe […]

Sursa: Biziday

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech