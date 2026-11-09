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Economie

Concedieri colective la CFR Marfă: 1.500 de angajați vizați. Statul trebuie să plătească 11 milioane de euro

a Scris de afrodita cicovschi
Concedieri colective la CFR Marfă: 1.500 de angajați vizați. Statul trebuie să plătească 11 milioane de euro
Aosom
Statul român trebuie să aloce aproximativ 56 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pentru plata salariilor restante și a salariilor compensatorii aferente concedierii colective a aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă.

Sursa: Adevarul

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