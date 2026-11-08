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Economie

Concedieri masive la STB: Aproape 900 de angajați, trimiși acasă până la sfârșitul anului. Nici șoferii și vatmanii nu scapă de disponibilizări

a Scris de alice draghici
Concedieri masive la STB: Aproape 900 de angajați, trimiși acasă până la sfârșitul anului. Nici șoferii și vatmanii nu scapă de disponibilizări
Aosom
STB pregătește concedierea a 880 de angajați, inclusiv șoferi și vatmani. Primele preavize ar putea veni săptămâna viitoare, pe fondul insolvenței.

Sursa: Stiri Pe Surse

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