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Economie

Concediu medical pentru afecțiunile asociate menopauzei de la 1 decembrie / Cine poate beneficia și câți bani primesc femeile din Spania

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Concediu medical pentru afecțiunile asociate menopauzei de la 1 decembrie / Cine poate beneficia și câți bani primesc femeile din Spania
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Femeile care lucrează în Spania vor putea beneficia, de un concediu medical special pentru afecțiunile asociate menopauzei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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