Venirea unui copil schimbă aproape totul: programul, prioritățile, obiceiurile și, uneori, chiar felul în care privești cariera. Pentru multe femei, concediul de maternitate este și o perioadă de reflecție asupra viitorului carierei. Poate că te gândești de ceva vreme la o afacere proprie sau poate ai descoperit între timp o pasiune pe care ai vrea […] The post Concediul de maternitate, un moment bun să investești în tine. Află cum îți poți dezvolta abilitățile antreprenoriale! first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗