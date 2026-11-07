Plafonul se raportează la anul în care a luat naștere dreptul la concediu, astfel că zilele rămase din 2025 pot fi utilizate până la 30 iunie 2027. The post Concediul nefolosit din 2026 poate fi efectuat până în iunie 2028. Când se achită în bani zilele neluate appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗