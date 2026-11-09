CONCORDIA Academia propune: investiți în profesioniști dacă vreți multiplicarea impactului

CONCORDIA Academia, organizație non guvernamentală care oferă suport profesional specialiștilor și organizațiilor din servicii sociale, socio-medical și educație, a aniversat 10 ani de activitate și a lansat două noi proiecte pentru companii, prin care invită atât organizațiile non-profit, cât și pe cele for-profit să facă din compasiune parte din strategia organizațională și să investească în profesioniști, pentru a-și garanta multiplicarea impactului.

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