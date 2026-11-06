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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Concordia: Capitalul României poate fi activat cu obiective clare, termene și angajamente comune

s Scris de suceava news online
Concordia: Capitalul României poate fi activat cu obiective clare, termene și angajamente comune
Aosom
După două decenii în care România s-a apropiat de nivelul de dezvoltare al Europei de Vest, în mare parte cu capital străin, mediul de afaceri vede în resursele interne motorul următoarei etape de creștere. În ultimii douăzeci de ani, România a ajuns de la mai puțin de jumătate la aproximativ 80% din PIB-ul mediu pe […] The post Concordia: Capitalul României poate fi activat cu obiective clare, termene și angajamente comune first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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