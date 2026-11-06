După două decenii în care România s-a apropiat de nivelul de dezvoltare al Europei de Vest, în mare parte cu capital străin, mediul de afaceri vede în resursele interne motorul următoarei etape de creștere. În ultimii douăzeci de ani, România a ajuns de la mai puțin de jumătate la aproximativ 80% din PIB-ul mediu pe […] The post Concordia: Capitalul României poate fi activat cu obiective clare, termene și angajamente comune first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗