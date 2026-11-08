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Economie

Concordia Summit 2026. Cum activăm capitalul României. România are capital, oameni şi companii puternice. Miza este să construiască încrederea care să unească aceste atuuri

g Scris de georgiana mihalache
Concordia Summit 2026. Cum activăm capitalul României. România are capital, oameni şi companii puternice. Miza este să construiască încrederea care să unească aceste atuuri
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România are bani, oameni pregătiţi şi companii competitive, dar pentru a susţine în continuare creşterea economică are nevoie de investiţii şi de un mediu predictibil, în care capitalul să poată fi pus la lucru.

Sursa: Zf Ro

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