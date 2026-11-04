Condiții dure pentru fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei. Cine sunt cei care ar urma să nu fie primiți în partidul condus de Ilie Bolojan SURSE

Posibila fuziune dintre PNL și Forța Dreptei ar veni la pachet cu o serie de condiții stricte pentru partidul înființat de Ludovic Orban, procesul de integrare urmând să blocheze accesul multor membri din teritoriu. Potrivit unor surse politice, conducerea liberalilor ar fi decis să aplice un filtru sever, astfel că nu toți cei care fac parte din formațiunea de opoziție ar urma să fie primiți în rândul PNL, iar anumite organizații locale ar putea fi complet excluse.

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