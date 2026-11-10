 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Confederația transportatorilor atacă în instanță ordinul de ministru care reglementează sistemul de taxare rutieră TollRo

a Scris de aniela manolea
Confederația transportatorilor atacă în instanță ordinul de ministru care reglementează sistemul de taxare rutieră TollRo
Aosom
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a atacat în instanță ordinul ministrului Transporturilor care include normele noului sistem de taxare rutieră, care include TollRo pentru vehicule grele. COTAR cere suspendarea ordinului, deși sistemul este utilizat de la 1 octombrie. Procesul va fi judecat la Curtea de Apel București, în 16 noiembrie.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech