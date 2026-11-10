Confederația transportatorilor atacă în instanță ordinul de ministru care reglementează sistemul de taxare rutieră TollRo

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a atacat în instanță ordinul ministrului Transporturilor care include normele noului sistem de taxare rutieră, care include TollRo pentru vehicule grele. COTAR cere suspendarea ordinului, deși sistemul este utilizat de la 1 octombrie. Procesul va fi judecat la Curtea de Apel București, în 16 noiembrie.

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