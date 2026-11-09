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Economie

Conflict deschis în Guvern pe tema prețurilor la alimente. Ministrul Agriculturii cere tăierea TVA și acuză Ministerul Finanțelor de inacțiune: "I-am dat N măsuri"

a Scris de adrian zia
Conflict deschis în Guvern pe tema prețurilor la alimente. Ministrul Agriculturii cere tăierea TVA și acuză Ministerul Finanțelor de inacțiune: "I-am dat N măsuri"
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Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declanșat luni, 9 noiembrie, un atac politic la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzându-l direct de blocarea unui pachet extins de reforme fiscale destinate susținerii sectorului agroalimentar și redresării puterii de cumpărare.

Sursa: Ziare

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