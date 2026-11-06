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Economie

Consilierul prezidențial Radu Burnete: „Politicienii vă vor spune că sunt bani. Nu sunt“

d Scris de dan popa
Consilierul prezidențial Radu Burnete: „Politicienii vă vor spune că sunt bani. Nu sunt“
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Consilierul prezidențial pe probleme economice, fost director executiv al Concordia, le-a spus foștilor colegi din patronate, la CONCORDIA SUMMIT 2026: „Cum activăm capitalul României” că statul nu va mai avea resurse pentru programe și subvenții, iar fondurile europene vor scădea. Creșterea economică, de care țara are nevoie urgentă, va trebui să vină din altă parte. …

Sursa: Hotnews

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