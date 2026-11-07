Consiliul Concurenței are încă o investigație care vizează bănci: „Sunt un pic mai multe decât în cazul ROBOR”

Consiliul Concurenței are în desfășurare o altă anchetă care privește chiar mai multe bănci decât investigația privind ROBOR care a dus la amenda totală record anunțată la începutul acestei veri. De data aceasta este vorba de verificări privind modul în care este calculat scorul FICO, a afirmat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la Antena 3 …

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