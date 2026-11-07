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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Consiliul Concurenței bifează a doua victorie în instanță. După CEC, o bancă privată pierde suspendarea amenzii ROBOR

a Scris de andreea vlad
Consiliul Concurenței bifează a doua victorie în instanță. După CEC, o bancă privată pierde suspendarea amenzii ROBOR
Aosom
Consiliul Concurenței anunţă două hotărâri favorabile în procesele deschise de băncile sancționate pentru modul de stabilire a indicelui ROBOR. După ce Curtea de Apel București a respins cererea CEC Bank de suspendare a executării amenzii, o a doua bancă a pierdut un proces similar. Identitatea acesteia nu poate fi dezvăluită deocamdată, din cauza confidențialității procedurilor […]

Sursa: National - Ziarul National

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