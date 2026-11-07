Consiliul Concurenței bifează a doua victorie în instanță. După CEC, o bancă privată pierde suspendarea amenzii ROBOR

Consiliul Concurenței anunţă două hotărâri favorabile în procesele deschise de băncile sancționate pentru modul de stabilire a indicelui ROBOR. După ce Curtea de Apel București a respins cererea CEC Bank de suspendare a executării amenzii, o a doua bancă a pierdut un proces similar. Identitatea acesteia nu poate fi dezvăluită deocamdată, din cauza confidențialității procedurilor […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗