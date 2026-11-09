Consiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

După CEC Bank, și Banca Comercială Română (BCR) a pierdut prima etapă a procesului privind suspendarea sancțiunii primite în dosarul ROBOR. Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a exercitării deciziei Consiliului Concurenței prin care BCR a fost amendată cu 577,36 milioane de lei. Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea […]

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