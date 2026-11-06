Consiliul Judeţean Suceava menţine în 2027 tarifele din 2026

> Dispar unele taxe şi apar unele noi la muzeu, spital şi aeroport, dar şi cele privind procedura simplificată de autorizare Consiliul Judeţean Suceava a lansat procedura de transparenţă decizională pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor de competenţa instituţiei pentru anul 2027. Documentul, iniţiat de preşedinteleCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou Citește mai departe la sursa originală ↗