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Economie

Consiliul Local Pojorâta a votat astăzi pentru începerea procedurilor pentru comasarea cu Sadova și Fundu Moldovei

s Scris de suceava news online
Consiliul Local Pojorâta a votat astăzi pentru începerea procedurilor pentru comasarea cu Sadova și Fundu Moldovei
Aosom
Consiliul Local Pojorâta a votat, astăzi, pentru, începerea procedurilor de comasare a acestei comunei cu Sadova și Fundu Moldovei. În situația în care comasarea ar urma să se concretizeze, noua structură teritorială ar avea peste 9.000 de locuitori, un singur Consiliu Local, cu 23 de consilieri. Primarul din Pojorâta, Bogdan Codreanu, spune că inițiativa urmărește […] The post Consiliul Local Pojorâta a votat astăzi pentru începerea procedurilor pentru comasarea cu Sadova și Fundu Moldovei first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online

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