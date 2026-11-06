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Economie

Construcția arcului de triumf al lui Donald Trump a fost blocată temporar de o judecătoare federală. Motivează că proiectul ar afecta capitala. Simultan, Trump a semnat un decret prin care interzice următorilor președinți să modifice Biroul Oval.

r Scris de roxana mihaela
Construcția arcului de triumf al lui Donald Trump a fost blocată temporar de o judecătoare federală. Motivează că proiectul ar afecta capitala. Simultan, Trump a semnat un decret prin care interzice următorilor președinți să modifice Biroul Oval.
Aosom
Judecătoarea federală, Tanya Chutkan, a emis joi seara un ordin prin care interzice, timp de două săptămâni, orice activitate de construcție legată de arcul de triumf plănuit de Donald Trump la Washington. Administrația Trump anunțase, anterior deciziei judecătoarei, că lucrările de construcție ar fi trebuit să înceapă săptămâna aceasta, iar Comisia Națională de Planificare a […]

Sursa: Biziday

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