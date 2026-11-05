 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Constructorul Concelex recrutează un avocat de la Strabag care să coordoneze activitatea juridică a companiei privind proiectele de infrastructură

a Scris de alina-elena vasiliu
Constructorul Concelex recrutează un avocat de la Strabag care să coordoneze activitatea juridică a companiei privind proiectele de infrastructură
Aosom
Constructorul local Concelex, deţinut de familia Piţurlea, i-a recrutat pe avocaţii Claudiu Ţâmpău şi Iuliana Negoiţă, cu 20 de ani de...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech