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Economie

Consumul românilor continuă să scadă. Dorina Barcari a analizat reducerea vânzărilor din magazine

e Scris de emanuel focșan
Consumul românilor continuă să scadă. Dorina Barcari a analizat reducerea vânzărilor din magazine
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Consumul românilor continuă să scadă! Cele mai recente date INS arată că vânzările din magazine au scăzut cu 4,6% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la produsele nealimentare, dar românii au cumpărat mai puține alimente și au redus inclusiv cheltuielile cu carburanții. Jurnalistul Realitatea PLUS, Saviana Russu și senatorul AUR, Dorina Barcari,, au analizat cifrele.

Sursa: Realitatea

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