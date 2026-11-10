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Economie

Continuă lucrările la Podul Garibaldi. În 15 noiembrie se redeschide strada Uzinei Electrice cu 4 benzi de circulație

a Scris de anca mureşan
Continuă lucrările la Podul Garibaldi. În 15 noiembrie se redeschide strada Uzinei Electrice cu 4 benzi de circulație
Aosom
Podul Garibaldi, o construcție pentru 100 de ani, va fi finalizat în martie 2027. În 15 noiembrie 2026 va fi redată clujenilor strada Uzinei Electrice cu 4 benzi de circulație.

Sursa: Ziua De Cluj

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