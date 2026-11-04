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Economie

Controverse privind contractele SAFE cu Rheinmetall, de 5,7 miliarde de euro. Ghigiu cere renegocierea: „Chiar cu riscul unor penalități”

o Scris de oana antipa
Controverse privind contractele SAFE cu Rheinmetall, de 5,7 miliarde de euro. Ghigiu cere renegocierea: „Chiar cu riscul unor penalități”
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, a susținut miercuri, la Antena 3 CNN, că România ar trebui să încerce renegocierea contractelor din cadrul programului european SAFE cu compania germană Rheinmetall, chiar dacă acest demers ar putea atrage penalități.

Sursa: Mediafax Ro

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