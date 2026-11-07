 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Costel Fotea: La Liberty Galați, salarii asigurate pentru încă șase luni și negocieri cu investitorii

c Scris de crişan andreescu
Costel Fotea: La Liberty Galați, salarii asigurate pentru încă șase luni și negocieri cu investitorii
Aosom
Combinatul Siderurgic Liberty este vital pentru Galați și România. În acest sens, Costel Fotea, președintele PSD al CJ, anunță că pentru următoarele șase luni sunt asigurate salariile.

Sursa: Dcnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech