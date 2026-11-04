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Economie

Cotația petrolului Brent a scăzut sub pragul psihologic de 100 de dolari după eșecul major al republicanilor în alegerile din SUA

a Scris de adrian zia
Cotația petrolului Brent a scăzut sub pragul psihologic de 100 de dolari după eșecul major al republicanilor în alegerile din SUA
Aosom
Prețul barilului de petrol Brent a înregistrat o scădere abruptă în cursul tranzacțiilor de miercuri, 4 noiembrie, coborând sub pragul psihologic de 100 de dolari, ca reacție directă a piețelor financiare internaționale la rezultatele alegerilor parlamentare la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Sursa: Ziare

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