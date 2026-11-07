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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Craiova, alimentată cu apă de munte după 13 ani de așteptare. Olguța Vasilescu: Nu vom mai avea probleme în următorii o sută de ani

v Scris de valentin tudor
Craiova, alimentată cu apă de munte după 13 ani de așteptare. Olguța Vasilescu: Nu vom mai avea probleme în următorii o sută de ani
Aosom
După 13 ani de proiectare, avize, exproprieri și lucrări, aducțiunea Isvarna 2 a ajuns la momentul punerii în funcțiune, astăzi, în cadrul unui eveniment la care au participat sute de persoane. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, spune că proiectul, în valoare de peste 500 de milioane de euro împreună cu componenta de canalizare, asigură orașului o […]

Sursa: Gazeta De Sud

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