Craiova, alimentată cu apă de munte după 13 ani de așteptare. Olguța Vasilescu: Nu vom mai avea probleme în următorii o sută de ani

După 13 ani de proiectare, avize, exproprieri și lucrări, aducțiunea Isvarna 2 a ajuns la momentul punerii în funcțiune, astăzi, în cadrul unui eveniment la care au participat sute de persoane. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, spune că proiectul, în valoare de peste 500 de milioane de euro împreună cu componenta de canalizare, asigură orașului o […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗