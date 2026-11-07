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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Craiova primește de astăzi apă de izvor de munte la robinet, după o investiție de peste 500 de milioane de euro. Lia Olguța Vasilescu: Cea mai pură apă pentru următorii 100 de ani

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Craiova primește de astăzi apă de izvor de munte la robinet, după o investiție de peste 500 de milioane de euro. Lia Olguța Vasilescu: Cea mai pură apă pentru următorii 100 de ani
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Craiovenii beneficiază, începând de sâmbătă, de apă de izvor de munte la robinet, după finalizarea aducțiunii Isvarna 2, un proiect derulat timp de 13 ani, cu o valoare totală de peste 500 de milioane de euro, inclusiv lucrările de canalizare.

Sursa: Mediafax Ro

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