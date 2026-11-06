Credite noi pentru fermieri, anunțate de Ministrul Agriculturii. Ce beneficii pentru agricultură promit noile linii de împrumut

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Florin-Ionuț Barbu, anunță două programe de creditare pentru fermieri, după modelul celor din 2024, cu o dobândă fixă de 1,90%, urmând ca costurile cu ROBOR și celelalte comisioane să fie suportate de instituție. Ministrul spune că România susține păstrarea celor doi piloni ai Politicii Agricole Comune în viitoarea alocare financiară pentru 2028-2034: subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării.

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