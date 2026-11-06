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Economie

Creditorii au aprobat planul de restructurare pentru Liberty Galați și secția Tubular. Care este prețul de pornire al vânzării

m Scris de maria isopescu
Creditorii au aprobat planul de restructurare pentru Liberty Galați și secția Tubular. Care este prețul de pornire al vânzării
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Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă. Potrivit administratorilor concordatari CITR și Euro Insol, planul urmează să fie supus omologării judecătorului-sindic, după care va putea fi lansată procedura de vânzare, cu scopul de a atrage un investitor capabil să repornească producția.

Sursa: Digi24

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