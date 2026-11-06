Creditorii au aprobat planul de restructurare pentru Liberty Galați și secția Tubular. Care este prețul de pornire al vânzării

Creditorii Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular prin negociere directă. Potrivit administratorilor concordatari CITR și Euro Insol, planul urmează să fie supus omologării judecătorului-sindic, după care va putea fi lansată procedura de vânzare, cu scopul de a atrage un investitor capabil să repornească producția.

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