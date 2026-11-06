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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galaţi. Preţul de pornire este 200 de milioane de euro

f Scris de florin răvdan
Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galaţi. Preţul de pornire este 200 de milioane de euro
Aosom
Remus Borza avertiza joi, 5 noiembrie, că dacă noul plan de restructurare nu este aprobat, falimentul combinatului de la Galaţi nu mai poate fi evitat. "Sâmbătă, am găsit încă o amânare - până pe 10...

Sursa: Dcnews

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