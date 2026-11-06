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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galați și a unei secții. Prețul de pornire este de 200 milioane euro

e Scris de emanuel focșan
Creditorii au aprobat vânzarea combinatului Liberty Galați și a unei secții. Prețul de pornire este de 200 milioane euro
Aosom
Creditorii Liberty Galați SA și Liberty Tubular Products Galați SA au aprobat un nou plan de restructurare care prevede vânzarea combinatului siderurgic și a secției Tubular. Cele două active vor fi scoase la vânzare prin negociere directă, cu un preț de pornire de 200 de milioane de euro, fără TVA.

Sursa: Realitatea

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