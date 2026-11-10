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Economie

Creștere modestă a euro

d Scris de denisa grega
Creștere modestă a euro
Aosom
Leul a avut o zi mai liniștită în care cursul principalelor valute a scăzut, excepție făcând moneda unică. Tranzacțiile de marți se realizau în culoarul [...] Articolul Creștere modestă a euro a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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