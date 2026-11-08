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Economie

Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”

a Scris de andreea vlad
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
Aosom
România se afundă în criza economică, amplificată de spirala dobânzilor uriașe la creditele contractate de stat. Salariul minim ar putea crește din nou de la 1 ianuarie 2027, însă analistul economic Adrian Negrescu avertizează că o majorare bruscă ar putea afecta atât firmele, cât și angajații. Astfel, creșterea salariului minim, la 6 luni de la […]

Sursa: Gandul

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