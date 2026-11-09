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Economie

Cristian Anghel: Cumpărați cu încredere bilete, TAROM va exista și anul viitor

r Scris de roxana neagu
Cristian Anghel: Cumpărați cu încredere bilete, TAROM va exista și anul viitor
Aosom
Cumpărați cu încredere bilete TAROM, vom zbura și anul viitor, transmite directorul general al companiei, Cristian Anghel.

Sursa: Dcnews

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