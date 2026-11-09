 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cristian Erbașu, clarificări privind situația sectorului construcțiilor. Ce se întâmplă în industrie

r Scris de realitatea.net
Cristian Erbașu, clarificări privind situația sectorului construcțiilor. Ce se întâmplă în industrie
Aosom
Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), face precizări privind declarațiile despre situația sectorului construcțiilor.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech