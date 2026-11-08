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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Criteriul ”prețului cel mai mic” și scumpirea carburanților, principalele probleme în industria construcțiilor

d Scris de d.c.
Criteriul ”prețului cel mai mic” și scumpirea carburanților, principalele probleme în industria construcțiilor
Aosom
Federația Patronatelor Societăților din Construcții a organizat la Sinaia un seminar despre provocările concurențiale din acest sector: un dialog direct cu Consiliul Concurenței despre licitațiile publice,...

Sursa: Dcnews

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