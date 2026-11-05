Criză bancară uriașă în Paraguay. Trei milioane de clienți nu își pot accesa banii: președintele riscă demiterea

Criză uriașă în Paraguay, unde aproximativ trei milioane de clienți ai Ueno Bank au rămas fără acces la economiile lor, după ce Banca Centrală a intervenit și a suspendat activitatea instituției financiare. Situația a provocat proteste și cozi în fața sucursalelor, iar nemulțumirea oamenilor s-a transformat într-un scandal politic de proporții. Opoziția a cerut demiterea președintelui Santiago Peña, pe care îl acuză de conflicte de interese și de nereguli în gestionarea crizei bancare.

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