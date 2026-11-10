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Economie

Criza combustibililor se extinde. În mai multe regiuni ale Rusiei, vânzările sunt restricționate

p Scris de petru mazilu
Criza combustibililor se extinde. În mai multe regiuni ale Rusiei, vânzările sunt restricționate
Aosom
Criza combustibililor se extinde în Rusia. În mai multe regiuni ale țării, vânzările sunt restricționate. La stații se formează cozi uriașe și de multe ori situația degenerează în violență.

Sursa: Mediafax Ro

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