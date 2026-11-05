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Economie

Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de lei

s Scris de stefania pîrjol
Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de lei
Aosom
Ai nevoie de un electrician, un instalator sau un mecanic și trebuie să cauți zile întregi până găsești pe cineva disponibil? Situația nu este întâmplătoare. Meseriașii cu pregătire și experiență sunt tot mai căutați în România, iar firmele întâmpină dificultăți în găsirea oamenilor potriviți.

Sursa: Adevarul

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