Criză de meseriași. Românii găsesc cu greu un electrician sau un instalator, deși salariile ajung la 5.500 de lei

Ai nevoie de un electrician, un instalator sau un mecanic și trebuie să cauți zile întregi până găsești pe cineva disponibil? Situația nu este întâmplătoare. Meseriașii cu pregătire și experiență sunt tot mai căutați în România, iar firmele întâmpină dificultăți în găsirea oamenilor potriviți.

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