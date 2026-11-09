 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Criză în vămi: 1.000 de posturi neocupate, controale îngreunate și soluții care evită problema reală. Declarația Sindicatului Meridian

s Scris de sebastian eduard
Criză în vămi: 1.000 de posturi neocupate, controale îngreunate și soluții care evită problema reală. Declarația Sindicatului Meridian
Aosom
Sindicatul angajaţilor din vămi: Nu poţi pretinde fluidizarea traficului şi efectuarea unor controale vamale eficiente, în condiţiile în care personalul existent este insuficient, suprasolicitat, îmbătrânit

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech