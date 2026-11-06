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Economie

CTP anunță o nouă stație de autobuz în Cluj. Patru linii vor opri în zona Someșeni

z Scris de ziua de cluj
CTP anunță o nouă stație de autobuz în Cluj. Patru linii vor opri în zona Someșeni
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CTP Cluj-Napoca informează publicul călător că, începând cu data de 9 noiembrie 2026, va fi înființată o nouă stație de îmbarcare/debarcare.

Sursa: Ziua De Cluj

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