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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

CTP Cluj-Napoca – Anunță înființarea unei noi statii de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe strada D.G. Kiriak F.N., în proximitatea societății Recon.

a Scris de advertorial(
CTP Cluj-Napoca – Anunță înființarea unei noi statii de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe strada D.G. Kiriak F.N., în proximitatea societății Recon.
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Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, începând cu data de 9 noiembrie 2026, va fi înființată o nouă stație de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe strada D.G. Kiriak F.N., în proximitatea societății Recon.

Sursa: Monitorul Cluj

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