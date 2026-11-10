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Economie

Cu cât scumpesc furnizorii curentul? „Am ajuns să stăm cu frica în casă”

a Scris de andreea burnar
Cu cât scumpesc furnizorii curentul? „Am ajuns să stăm cu frica în casă”
Aosom
Românii care trebuie să își reînnoiască contractele la energie electrică ar putea avea parte de facturi mai mari chiar din această iarnă. E.On Energie și Premier Energy Furnizare au trimis deja oferte cu prețuri finale de peste 2 lei/kWh.

Sursa: Click

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