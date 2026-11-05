Florin Manole a anunțat că va propune Ministerului de Finanțe indexarea pensiilor cu rata inflației, estimată la 7,3%. Totodată, oficialul a confirmat demararea discuțiilor cu patronatele și sindicatele referitoare la cuantumul salariului minim. Propunerile primite vizează scăderea taxării pe salariul minim și transferul unor contribuții de la angajat la angajator, cu scopul creșterii puterii de cumpărare. The post Cu cât vrea ministrul Muncii să majoreze pensiile. Ce spune despre salarii appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗