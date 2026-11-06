Cu legătura nouă dintre A3 şi A2, Craiova–Bacău devine cel mai lung drum de mare viteză din România, cu 580 km. Ultimii 17,5 km din A0, între Joiţa şi Corbeanca, vor fi gata până în aprilie 2027

Inelul de autostradă din jurul Bucureştiului ar urma să se închidă în primăvara anului viitor, moment în care Capitala va avea în sfârşit o centură ocolitoare, după 37 de ani de capitalism. Ultimul tronson aflat în construcţie din Autostrada de Centură a Capitalei (A0) este lotul 1 al semiinelului nordic, între Joiţa şi Corbeanca.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗