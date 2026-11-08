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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Cum a ajuns Diana Hadăr director pe taxe în cadrul KPMG România

i Scris de ioana matei
Cum a ajuns Diana Hadăr director pe taxe în cadrul KPMG România
Aosom
După aproape două decenii petrecute în aceeaşi organizaţie, Diana Hadăr nu îşi descrie cariera ca pe o linie dreaptă, ci ca pe o succesiune de...

Sursa: Zf Ro

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