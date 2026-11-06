 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Cum a închis bursa: Indicele BET coboară vineri şi duce dinamica săptămânală la minus 3,3%: OMV Petrom, Fondul Proprietatea şi Romgaz se depreciază cu 3% până la 3,6%

e Scris de eduard ivanovici
Cum a închis bursa: Indicele BET coboară vineri şi duce dinamica săptămânală la minus 3,3%: OMV Petrom, Fondul Proprietatea şi Romgaz se depreciază cu 3% până la 3,6%
Aosom
Cele mai mari scăderi din structura indicelui de referinţă BET au fost înregistrate vineri de Romgaz (-3,6%), Fondul Proprietatea (-3%), OMV Petrom...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech